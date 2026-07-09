MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girişinin 8'inci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, sistemle birlikte yürütmede çift başlılığın sona erdiğini ve karar alma süreçlerinin hız kazandığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girişinin 8'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MHP'li Yıldız, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecini hatırlatarak, sistemi hayata geçiren anayasa değişikliğinin 21 Ocak 2017'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiğini, ardından 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında millet tarafından onaylandığını ifade etti. Yeni hükümet sisteminin, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından 9 Temmuz 2018'de tüm hükümleriyle yürürlüğe girdiğini belirten Yıldız, sistemin yürütme yapısında önemli değişiklikler getirdiğini vurguladı.

Yıldız, paylaşımında, 'Yürütmede iki başlılık ortadan kaldırılarak hızlı ve esnek karar alma süreçleri sağlandı. Aradan 8 yıl geçti. Kutlu olsun.' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi sağlayan anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde

21 Ocak 2017 tarihinde kabul edildi.

Bu kanun, 16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 'ne geçişi sağlayan anayasa değişikliği aziz: — Feti Yıldız (@YildizFeti) July 9, 2026