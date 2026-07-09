CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, hukuki süreci takip edeceklerini açıkladı. Sarı, tutuksuz yargılamanın esas, tutuklamanın ise istisna olması gerektiğini vurguladı. Güney, sosyal medya hesabından, 'Günaydın ailem. Günaydın Beyoğlu'm' paylaşımında bulundu.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarı, Güney'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, bundan sonraki hukuk sürecini yakından takip edeceklerini belirtti.

Sarı, açıklamasında, 'Tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki hukuk mücadelesini yakından takip edeceğiz.' dedi.

Hukukun evrensel ilkelerine vurgu yapan Sarı, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine inandıklarını ifade eden Sarı, CHP olarak tutuksuz yargılamanın esas, tutuklamanın ise istisna olması gerektiğini savunduklarını belirterek, herkes için adil yargılanma ve etkin savunma hakkının güvence altına alınmasının hukuk devletinin temel gerekliliklerinden biri olduğunu kaydetti. Sözcü Sarı, açıklamasında hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda adil yargılanma hakkının korunması çağrısında bulundu.

Tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki hukuk mücadelesini yakından takip edeceğiz.



Adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine olan inancımızı koruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hukukun evrensel ilkeleri: — Müslim Sarı (@muslimsarichp) July 9, 2026

Öte yandan İBB davasının 64. duruşmasında, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için çıkan tahliye kararı ardından Güney de sosyal medya hesabından, '11 ay sonra biz: Günaydın ailem. Günaydın Beyoğlu'm' diyerek fotoğraflı paylaşımda bulundu.