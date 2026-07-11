CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Osman Aydın, yaptığı basın toplantısında esnafın, çiftçinin tüccarın zor durumda olduğunu belirten yazılı bir açıklama yayınladı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Osman Aydın, yaptığı açıklamada, 'İlçe örgütümüzle birlikte; gecesini gündüzüne katan, bu ülke için üreten, toprağa can veren çiftçilerimizin yanındaydık. Trakya'nın en büyük borsalarından biri olan Uzunköprü Ticaret Borsası'nda, 8 aylık alın terinin, hasadının karşılığını almak için bekleyen üreticilerimizle bir araya geldik. Ne yazık ki bir sorduk, bin ah işittik. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı 16.5 liralık fiyat çiftçimiz için tam bir hayal kırıklığıdır ve asla kabul edilemez! Çiftçimiz bugün fahiş girdi maliyetleri altında ezilirken, ürününe geçen seneki fiyatlar layık görülmektedir. Bu, üretimi imkansız hale getirmekten ve insanlarımızı sefalete sürüklemekten başka bir şey değildir.'

DEVLET ELİYLE ÇİFTÇİ TÜCCARIN ELİNE BIRAKILIYOR!

Aydın zulmün sadece fiyatla da bitmediğini belirterek, 'Çiftçimiz bugün TMO'dan randevu almakta büyük güçlük çekmektedir. Üreticiye bir ay sonrasına gün verilmekte, ürün teslimi ve ödeme süreciyle birlikte bu süre 50 günü aşmaktadır. Çiftçimiz ürününü satıp borcunu kapatamazken, geçen bu sürede borçlarına faiz binmektedir. Ak Parti hükümeti, izlediği bu yanlış politikalarla üreticimizi adeta devlet eliyle tüccarın eline bırakmaktadır.' dedi.

BAŞKA ÜLKENİN ÇİFTÇİSİNİ DEĞİL, KENDİ ÜRETİCİNİ DESTEKLE!

'Şunu herkes çok iyi bilmelidir' diyen Aydın açıklamasını şöyle sonlandırdı. 'Bir ülkenin tam bağımsızlığı sadece güçlü bir orduyla ya da yüksek teknolojiyle mümkün olmaz. Bir ülkenin gerçek bağımsızlığı, aynı zamanda tarımda kendi kendine yetebilmesinden geçer! Tarımda bağımsız olmayan bir millet, geleceğine güvenle bakamaz. Bu yüzden üreticimizi kayıtsız şartsız desteklemek zorundayız. Ak Parti hükümeti bu yanlış yoldan derhal geri dönmelidir! Başka ülkelerden ithalat yaparak yabancı çiftçileri zenginleştireceğine, kendi milli üreticisini, kendi köylüsünü desteklemelidir.

Ak Parti hükümeti; çiftçiyi, işçiyi, emekliyi ve memuru açlık sınırına mahkum ederek mutsuz bir halk kitlesi yaratmıştır. İnsanlarımız artık evlatlarının geleceğinden, eğitiminden ve boğazından keserek yaşama mücadelesi vermektedir. Bu tablonun hiçbir izahatı, hiçbir bahanesi yoktur!

Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz: Üreticinin hakkını alacağı, emeğin sömürülmeyeceği halkın düzenini hep birlikte kuracağız. Çiftçimizin de halkımızın da sonuna kadar sesi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz.'