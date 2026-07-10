Edirne'de MHP Keşan İlçe Başkanlığı'nın 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği genel kurulunda ilçe başkanlığına seçilen Ahmet Kurnaz ve yeni yönetim kurulu, Keşan İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını teslim aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mazbata töreninin ardından açıklamada bulunan MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz, genel kurulda kendilerini bu göreve layık gören teşkilat mensuplarına ve delegelere teşekkür etti.

Yeni yönetim olarak Keşan'da MHP'yi daha güçlü bir şekilde temsil etmek için çalışacaklarını belirten Başkan Kurnaz, 'Genel kurulumuzda bizlere gösterilen güvene layık olmak adına çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başladık. Teşkilatımızla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde Keşan için, partimiz için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.