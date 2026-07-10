CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 15 ile yeni il başkanı atandığını, 7 il örgütünün ise feshedildiğini açıkladı. Ayrıca Çağatay Güç ile Trabzon ve Giresun il başkanları hakkında tedbirli kesin ihraç süreci başlatıldı.
ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında parti teşkilatlarındaki değişiklikler ve il başkanlıklarına yapılan atamalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Sözcü Sarı, bazı illerde il yönetimlerinin görevden alınmasının ardından oluşan boşlukların giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, CHP'nin örgüt yöneticisi bulamadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Her ilde 7-8 tane il başkan adayları olduğunu ifade eden Sarı, 'Bu adayları süzgeçten geçiriyor ve atamaları yapıyoruz. Zaman farkı tamamen bundan kaynaklanmaktadır' diyerek, atama sürecinin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.
15 İLDE YENİ İL BAŞKANI GÖREVLENDİRİLDİ
CHP Parti Sözcüsü Sarı, 22 il başkanlığında boşluk oluştuğunu, bu illerden 15'i için yeni görevlendirmelerin yapıldığını açıkladı.
Ataması yapılan il başkanları şöyle sıralandı:
- Bitlis: Marif Kızılağaç
- Aksaray: Cansu Bülbül
- Bilecik: Kazım Yağmur
- Denizli: Ayhan Oral
- Diyarbakır: Sertaç Eke
- Ağrı: İbrahim Varol
- Iğdır: Halil İbrahim Artantaş
- Kırıkkale: Mustafa Demirel
- Manisa: Engin Uzun
- Muğla: Halil Karahan
- Muş: Sertaç Demirel
- Nevşehir: Tayfun Ceyhan
- Yozgat: Kazım Eliaçık
- Tekirdağ: Erdoğan Kaplan
Sarı, 7 il için değerlendirme sürecinin devam ettiğini ve bu illere ilişkin kararların önümüzdeki hafta alınacağını belirtti.
Parti Sözcümüz Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/FOib1fVdvX— CHP ???????? (@herkesicinCHP) July 10, 2026
BAZI İL ÖRGÜTLERİ FESHEDİLDİ
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, görevden alınan bazı il yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı. Buna göre Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il örgütlerinin feshedildiğini söyledi.
Sarı, ayrıca üç isim hakkında da disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. Daha önceden İzmir İl Başkanlığı görevini yürütmüş ve MYK'da görev almış Çağatay Güç'ün tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle, Trabzon ve Giresun il başkanlarının da kesin ihraç talebiyle tedbirli şekilde partiden ihraç edildiğini açıkladı.