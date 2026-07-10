CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 15 ile yeni il başkanı atandığını, 7 il örgütünün ise feshedildiğini açıkladı. Ayrıca Çağatay Güç ile Trabzon ve Giresun il başkanları hakkında tedbirli kesin ihraç süreci başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında parti teşkilatlarındaki değişiklikler ve il başkanlıklarına yapılan atamalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcü Sarı, bazı illerde il yönetimlerinin görevden alınmasının ardından oluşan boşlukların giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, CHP'nin örgüt yöneticisi bulamadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Her ilde 7-8 tane il başkan adayları olduğunu ifade eden Sarı, 'Bu adayları süzgeçten geçiriyor ve atamaları yapıyoruz. Zaman farkı tamamen bundan kaynaklanmaktadır' diyerek, atama sürecinin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

15 İLDE YENİ İL BAŞKANI GÖREVLENDİRİLDİ

CHP Parti Sözcüsü Sarı, 22 il başkanlığında boşluk oluştuğunu, bu illerden 15'i için yeni görevlendirmelerin yapıldığını açıkladı.

Ataması yapılan il başkanları şöyle sıralandı:

Bitlis: Marif Kızılağaç

Marif Kızılağaç Aksaray : Cansu Bülbül

: Cansu Bülbül Bilecik : Kazım Yağmur

: Kazım Yağmur Denizli : Ayhan Oral

: Ayhan Oral Diyarbakır : Sertaç Eke

: Sertaç Eke Ağrı : İbrahim Varol

: İbrahim Varol Iğdır : Halil İbrahim Artantaş

: Halil İbrahim Artantaş Kırıkkale : Mustafa Demirel

: Mustafa Demirel Manisa : Engin Uzun

: Engin Uzun Muğla : Halil Karahan

: Halil Karahan Muş : Sertaç Demirel

: Sertaç Demirel Nevşehir : Tayfun Ceyhan

: Tayfun Ceyhan Yozgat : Kazım Eliaçık

: Kazım Eliaçık Tekirdağ: Erdoğan Kaplan

Sarı, 7 il için değerlendirme sürecinin devam ettiğini ve bu illere ilişkin kararların önümüzdeki hafta alınacağını belirtti.

Parti Sözcümüz Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/FOib1fVdvX — CHP ???????? (@herkesicinCHP) July 10, 2026

BAZI İL ÖRGÜTLERİ FESHEDİLDİ

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, görevden alınan bazı il yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı. Buna göre Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il örgütlerinin feshedildiğini söyledi.

Sarı, ayrıca üç isim hakkında da disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. Daha önceden İzmir İl Başkanlığı görevini yürütmüş ve MYK'da görev almış Çağatay Güç'ün tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle, Trabzon ve Giresun il başkanlarının da kesin ihraç talebiyle tedbirli şekilde partiden ihraç edildiğini açıkladı.