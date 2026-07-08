Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, son günlerde kamuoyunda kasıtlı olarak gündeme getirilmeye çalışılan imar revizyon çalışmaları hakkındaki asılsız iddialara ve manipülasyonlara yönelik kapsamlı açıklama yaptı. Mevcut plan sınırları içerisindeki teknik sorunları çözmek amacıyla yürütülen projenin tamamen yasal, şeffaf ve kamu yararına dayalı olduğu vurgulayan Başkan Özel, 'Gerçekler, algılardan güçlüdür' dedi.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçe merkezinde bulunan 10 mahallede yürütülen imar revizyon ön çalışmalarıyla ilgili ortaya atılan dezenformasyonlara açıklık getirdi. Belediye Meclisi'nde gerekli tüm detayların paylaşılmasına rağmen yürütülen manipülasyon süreçlerine karşı hemşehrilerine seslenen Başkan Özel, söz konusu çalışmaların belediyelerin asli görevleri arasında yer aldığını ve tamamen vatandaşların mağduriyetlerini gidermeyi amaçladığını belirtti.

'YENİ BİR İMAR ALANI AÇILMASI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Yaptığı açıklamada imar revizyonunun sınırları ve niteliğini net bir şekilde çizen Başkan Ercan Özel, 'Bu çalışma kesinlikle yeni imar alanları oluşturmak amacıyla yapılmamaktadır. Resmi yazışmalarımızda da açıkça belirtildiği üzere, yaklaşık 1000 hektarlık mevcut plan sınırları içerisinde bir revizyon gerçekleştirilmektedir. Yenişehir'in mevcut planı dışında tek bir metrekarelik yeni imar alanı oluşturulması söz konusu değildir. Yapılan çalışma; yıllardır kronikleşen planlama hatalarını düzeltmek ve şehrimizin geleceğini daha sağlıklı, dengeli bir şekilde inşa etmek içindir' dedi.

Çalışmanın gizli yürütüldüğü yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten Başkan Özel, sürecin hukuki şeffaflığına dikkat çekti. Belediye teknik personel kapasitesi ve yoğun iş yükü gözetilerek, yasal ve rutin bir yöntem olan 'hizmet alımı' modelinin tercih edildiğini aktaran Özel, yasal mevzuat gereği devletin 32 farklı kamu kurum ve kuruluşuna resmi yazı gönderilerek görüş ve önerilerin talep edildiğini, sürecin bu kurumlardan gelen resmi geri bildirimler doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

İmar revizyonunun temel gerekçesinin vatandaşlardan gelen yoğun yazılı dilekçe ve talepler olduğunu belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, mevcut planlardaki teknik hatalar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerden somut örnekler paylaştı:

'Arsaları tamamen eğitim, yeşil alan veya yol mülkiyetinde kaldığı için kendi mülkü üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamayan hak sahiplerinin sorunları çözülüyor. Geçmişte Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu genişleme alanı olarak belirlenen ancak üzerinde özel mülkiyet bulunan alanlardaki yıllardır süregelen belirsizlik sonlandırılıyor. Kurtuluş Mahallesi'nde çok sayıda parselin tamamının yol ve yeşil alanda kalmasından doğan mülkiyet hak kayıpları ortadan kaldırılıyor. Eski Postane binasının mevcut yapı sınırı ile imar hattı arasındaki uyumsuzluk ve Çayır Mahallesi'nde yol akslarından kaynaklanan planlama hataları, bütüncül bir yaklaşımla düzeltiliyor.'

'MAKAM ZİYARETLERİ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YAPILIYOR'

Belirli bir firma ile özel görüşmeler yapıldığı yönündeki iddiaları sert bir dille yalanlayan ve iddiaların hiçbir hukuki ve fiili dayanağının bulunmadığını belirten Başkan Ercan Özel, belediye makamının milletin makamı olduğunu söyledi. Kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

'Belediyemize gelen her vatandaşın GBT sorgusunu ya da adli sicil kaydını inceleme gibi bir yetkimiz ve uygulamamız yoktur. Bahsi geçen şahıs da belediyemize gelerek bir siyasi partinin gündeme getirdiği gelir getirici projelere dair görüşlerini paylaşmak istemiş, kendisi sadece birkaç dakika dinlenmiştir. Bunun dışında hiçbir irtibatımız olmamıştır. Planlı olmayan rutin bir makam ziyaretini çarpıtarak şahsımı, partimi ve belediyemizi yıpratmaya çalışmak gerçeklerle bağdaşmamaktadır.'

Yenişehir'in her geçen gün büyüdüğünü ve güzelleştiğini ifade eden Başkan Ercan Özel, Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hayata geçirilen altyapı, üstyapı, sanayi, tarihi ve kültürel miras projelerine gölge düşürülmek istendiğini kaydetti. Asılsız iddiaların bu başarılara engel olamayacağını belirten Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

'Tüm halkımız biliyor ki gerçekler algılardan çok daha güçlüdür. Yenişehir'in geleceğini planlarken her adımımızı hukuk çerçevesinde, şeffaf yöneticilik anlayışıyla ve kamu yararını gözeterek atıyoruz. İlçemizin geleceğini akılcı planlamayla ve ortak sorumlulukla inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'