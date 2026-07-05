Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 'Milletle Bütünleşen Belediyecilik, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Tekir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen program öncesinde vatandaşlara aşure ikramında bulunulurken, Muharrem ayının manevi iklimi birlik ve beraberlik mesajlarıyla taçlandırıldı.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Program öncesinde gerçekleştirilen aşure ikramı, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirirken, vatandaşlar aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliklerinin toplumsal birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Şehrin birçok noktasında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından aşure programları düzenlendiğini belirten Başkan Toptaş, bu yılki belediye programını özellikle kırsal mahallede gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Başkan Toptaş, 'Şehrimizin dört bir yanında kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, esnaflarımız ve vatandaşlarımız aşure etkinlikleri düzenliyor. Bizler de elimizden geldiğince bu programlara katılmaya gayret ediyoruz. Ancak merkezde zaten birçok aşure etkinliği yapıldığı için, bu yıl aşure programımızı kırsal mahallelerimizden Tekir Mahallemizde gerçekleştirmeyi uygun gördük. Geçtiğimiz yıl Ilıca Mahallemizde düzenlediğimiz bu güzel buluşmayı, bu yıl Tekir Mahallemizde hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.' dedi.

Konuşmasının ardından 'Milletle Bütünleşen Belediyecilik, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programına geçildi. Başkan Toptaş, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve sorularını tek tek dinlerken, Onikişubat Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen ve planlanan çalışmalar hakkında da kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.