MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dar ve sabit gelirli insanlara katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattıklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlarına katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına “Askıda 9 Gülek Buğday Projesi”ni başlattı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin projeye ilk katkıyı kendisi sağlayarak öncülük ederek, projeyi başlattığı duyuruldu.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1892637573413273921

Çiftçilerin faaliyetleri esnasında önemli tarımsal girdilerin maliyetlerinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşandığının bilindiğinin altı çizilen açıklamada, bu sıkıntıların giderilmesinin öncelikle tarım politikaları yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğu olduğu belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm çiftçileri dar ve sabit gelirli vatandaşlara katkı vermek amacıyla “Askıda 9 Gülek Buğday” projesine katılmaya davet etti.