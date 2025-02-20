Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nilüfer İlçe Örgütü, geniş katılımlı bir törenle 450 yeni üyesini parti saflarına kattı.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı, partinin büyüme sürecinin hız kesmeden devam edeceğini belirterek önümüzdeki dönemde 1000’in üzerinde yeni üyeyi partiye kazandırmayı hedeflediklerini duyurdu. Törende yapılan konuşmalarda, CHP çatısı altında birleşen yurttaşların iktidar yolunda önemli bir güç oluşturduğu vurgulandı.

CHP’ye yönelik yoğun ilginin gözler önüne serildiği etkinliğe, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Kadın Kolları MYK Üyesi Fatma Özgür, Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Bakmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, yaptığı açıklamada, “İktidar yolunda, halkımızın CHP çatısı altında birleşme isteğine yanıt vermek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Partimize olan büyük ilgi, halkımızın değişim ve demokrasiye olan inancının açık bir göstergesidir. Güçlenen örgütümüzle, Cumhuriyet değerlerine bağlı, eşitlikçi, demokratik ve aydınlık bir gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

CHP yetkilileri, partiye olan ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, örgütlenme çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.