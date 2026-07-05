Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Keşan İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. Toplantının ardından çarşı esnafını ve Cumartesi Pazarı'nı ziyaret eden heyet, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Toplantıya İYİ Parti Edirne İl Başkanı H. Hakan Şahin, Keşan İlçe Başkanı Dilek Pazarlı, Genel İdare Kurulu Üyesi Kamil Gültekin Öztürk, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

AKALIN: 'TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR'

Toplantıda konuşan Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'nin ekonomik ve hukuki açıdan ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunarak, İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıktığını söyledi. Akalın, partilerinin çözüm önerisinin yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş olduğunu belirterek, 'Biz sadece sorunları tespit etmiyoruz, çözümünü de ortaya koyuyoruz.' dedi.

Toplantının ana konuşmasını yapan Turhan Çömez ise ekonomi başta olmak üzere birçok konuda hükümete eleştiriler yöneltti.

Türkiye'nin borç yükünün arttığını, hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığını öne süren Çömez, emekli, çiftçi, işçi ve esnafın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Çömez, 'Bu ülkenin en büyük problemi tek adam rejimiyle yönetilmesidir. Türkiye'nin yeniden demokratik parlamenter sisteme dönmesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Çömez, kamuoyunda tartışılan yeni çözüm süreci iddialarına da değinerek, İYİ Parti'nin bu sürece karşı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü savunduklarını belirten Çömez, terörle mücadele konusunda taviz verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda Keşanlı Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Saygı da İYİ Parti'ye üye oldu. Üyelik formunu İlçe Başkanı Dilek Pazarlı'ya teslim eden Saygı'ya parti rozeti, Turhan Çömez ve Mehmet Akalın tarafından takıldı.

Saygı, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç nedeniyle yeniden siyasete dönme kararı aldığını belirtirken, Çömez de farklı görüşlerden ancak ortak vatan sevgisinde buluşan herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Basın toplantısının ardından Turhan Çömez ve Mehmet Akalın, Keşan çarşısındaki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.