Mudanya Kitap Fuarı'nda şair-yazar Şükrü Erbaş'ın sözleri siyasi tartışmaya dönüştü. AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıkları, Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerine ilişkin ifadelerini eleştirirken, etkinliğe ev sahipliği yapan Mudanya Belediyesi ve Yeni Partili Başkan Deniz Dalgıç'a da tepki gösterdi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen bir söyleşi, siyasi tartışmanın gündemine oturdu.

Şair ve yazar Şükrü Erbaş, gazeteci Dinç Çoban'ın moderatörlüğündeki söyleşide edebiyatın insan, hayat ve farklılıklarla bir arada yaşama biçimleri üzerindeki etkisini ele aldı.

Etkinliğin ardından Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere ilişkin sözleri, AK Parti ve MHP Mudanya ilçe teşkilatlarının tepkisine neden oldu.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, Şükrü Erbaş'ın Şuara Suresi'ndeki ayetleri bağlamından kopararak dini değerleri hedef aldığını savundu. Açıklamada, 'Tanrı, Kur'an'dan kovuyor şairleri doğruları söyledikleri için' şeklindeki ifadelerin 'edebiyat, sanat veya fikir özgürlüğü' kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilirken, Yeni Partili Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da etkinliğe ilişkin tutumu nedeniyle eleştirildi. AK Parti, Başkan Dalgıç'ın fuarın 'Tahammül' teması üzerinden dini değerlere yönelik söylemlere sessiz kaldığını öne sürerek, hem Erbaş'ı hem de belediye yönetimini kınadı.

MHP Mudanya İlçe Başkanlığı da ayrı bir açıklamayla tartışmaya dahil oldu. MHP, Erbaş'ın sözlerini 'milli ve manevi değerlere yönelik saygısızlık' olarak nitelendirirken, bu tür ifadelerin sanat ve ifade özgürlüğü gerekçesiyle meşrulaştırılamayacağını savundu.

Açıklamada Mudanya Belediyesi'nin de 'provokatif söylemlere zemin hazırladığı' ileri sürülerek belediye yönetimi sert şekilde eleştirildi.

Hatırlanacağı gibi, etkinliğin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şükrü Erbaş'a teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Erbaş'ın 'Bizi kuşatan hayat bize heyecan verecek gelecek sunamıyorsa sanatta, edebiyatta geri çekilir' sözlerine atıfta bulunarak, edebiyatın yaşam üzerindeki önemine vurgu yapmıştı.