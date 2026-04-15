Geçtiğimiz hafta parti genel merkezi tarafından alınan kararla tamamen feshedilen İstanbul teşkilatının yeni kadrosunu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız duyurdu. MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz oldu.

MHP İstanbul’da Yeni Dönem: Fesih Sonrası Yönetim Şekillendi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İstanbul İl Başkanlığı ile birlikte 39 ilçe teşkilatının feshedilmesinin ardından gözler yeni yönetim yapılanmasına çevrilmişti. Parti genel merkezinin aldığı kritik karar sonrası, İstanbul teşkilatında yeni kadro resmen oluşturuldu.

Fesih Kararı Sonrası Hızlı Yapılanma

Devlet Bahçeli liderliğinde alınan fesih kararının ardından, İstanbul’da teşkilat yapısının yeniden dizayn edilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Parti kulislerine göre, yeni yönetim belirlenirken “saha hakimiyeti, teşkilat disiplini ve seçim performansı” gibi kriterler ön planda tutuldu.

Yeni İl Yönetimi Belirlendi

MHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen yeni il başkanı ve yönetim kurulu listesi kısa sürede netleşti. Yeni kadronun, özellikle yerel seçimler ve olası erken seçim senaryoları göz önünde bulundurularak oluşturulduğu ifade ediliyor.

Teşkilat içinde uzun süredir görev yapan isimlerin yanı sıra, genç ve dinamik kadrolara da yer verilmesi dikkat çekti.

İlçelerde Değişim Mesajı

39 ilçede yapılanma sürecinin de tamamlandığı öğrenilirken, bazı ilçelerde köklü değişikliklere gidildiği belirtiliyor. Parti kaynakları, bu değişimin “yenilenme ve güçlenme hamlesi” olarak değerlendirildiğini vurguluyor.

Siyasi Mesaj: “Sahaya Daha Güçlü Dönüş”

MHP’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği bu kapsamlı değişimin, sadece teşkilat içi bir düzenleme olmadığı, aynı zamanda siyasi bir mesaj taşıdığı ifade ediliyor. Yeni yönetimin kısa sürede sahaya inerek aktif çalışma yürüteceği ve seçmenle temasın artırılacağı belirtiliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz’a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ’la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."

VOLKAN YILMAZ: BU BİR DAVA NÖBETİDİR

Volkan Yılmaz'da da yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin takdir ve tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafımıza tevdi edilmiştir" ifadesini kullandı. Yılmaz şu açıklamayı yaptı:

"Üstlenmiş olduğumuz bu görev; bir hizmet alanı, bir mücadele sahası ve bir dava nöbetidir. Sorumluluğumuz farkındayız. Zira İstanbul; Türkiye’nin kalbi ve Türk milletinin gözbebeğidir. Bu aziz şehrin her bir ferdini gönülden ve samimiyetle kucaklayacak, teşkilatlarımızla birlikte daha güçlü bir irade ortaya koymaktan geri durmayacağız. Bu şehrin her sokağında, her hanesinde, her yüreğinde davamızın izini, ülkü ve ideallerimizi daha belirgin kılmak için çaba göstereceğiz.

Cumhur İttifakı; Türk milletinin birlik iradesinin adı, devletimizin bekasının teminatıdır. Bu büyük birlikteliği İstanbul’da daha da güçlendirmek amacıyla var gücümüzle sahada olacağız.

İnancımız tamdır. Kararlılığımız nettir. Yürüyüşümüz kesintisiz olacaktır. Millet için, devlet için, ülkü için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Volkan Yılmaz kimdir?

İşte Volkan Yılmaz'ın özgeçmişi ve siyasi kariyerine dair önemli bilgiler:

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri ve Tarihi: 1972 yılında İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Kamiloba Mahallesi’nde doğdu.

Eğitim: İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun oldu.

Spor Kariyeri: Uzun yıllar profesyonel futbol oynadı (bir dönem Silivrispor forması da giymiştir). İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Siyasi Kariyeri

Volkan Yılmaz, MHP bünyesinde tabandan tavana pek çok farklı kademede görev almıştır:

Yerel Teşkilatlar: MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Genel Merkez: 2012-2024 yılları arasında MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak görev yaptı.

Milletvekilliği Adaylığı: 25. ve 27. Dönem milletvekilliği genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge’den milletvekili adayı oldu.

Belediye Başkanlığı: 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Silivri Belediye Başkanı seçildi ve bu görevi 2024 yılına kadar sürdürdü.

Diğer Görevleri ve Sivil Toplum

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği (BÜSİAD) kurucu üyesidir.

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi üyesidir.

Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yapmaktadır.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Evli ve iki çocuk babası olan Volkan Yılmaz, İstanbul İl Başkanlığı görevine atanırken yaptığı açıklamada, İstanbul'u "Türkiye'nin kalbi" olarak nitelendirmiş ve Cumhur İttifakı'nın birliğini güçlendirme vurgusu yapmıştır.