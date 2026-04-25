Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları Buluşmasına katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, burada yaptığı konuşmada, “Çok teşekkür ederim çok değerli yol arkadaşlarım. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından milletin verdiği bayrağı taşıyarak yürüyen ve iki yıl önce beldelerinde, ilçelerinde, illerinde, büyükşehirlerde çok yüksek oy oranlarıyla kimsenin beklemediği bir büyük zaferin yereldeki en büyük taşıyıcısı olan, her birisiyle ayrı ayrı gurur duyduğumuz, her birisini insan olarak sevdiğimiz, yoldaş olarak yürüyüşümüze yaptıkları katkılardan dolayı takdir ettiğimiz değerli arkadaşlarım, değerli belediye başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ile selamlıyorum” dedi. Özel, şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediye başkanlarıyla Ankara’da bir araya geldi. Belediyelere yönelik operasyonlara karşı izlenecek yol haritasının ele alındığı toplantı beş ayrı oturumda yapıldı.

Toplantının ardından konuşan Özel, yerel seçim sürecinden bugüne uzanan tabloyu anlattı. CHP’li belediyelere yönelik operasyonların siyasi olduğunu savunan Özel, yeni bir hukukçu heyetiyle farklı bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

YENİ HUKUKÇU HEYET

Özel, CHP’li belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlara karşı hukuki mücadelenin daha güçlü sürdürüleceğini belirtti. Özel, yeni çalışmayı şu sözlerle duyurdu:

“Yarın bu akşam, yarın, yarın akşam pazartesi günkü parti meclisine yerel yönetimlerden sizin her birinizin önerileri, talepleri, parlak fikirleri, gördüğü varsa aksaklıklar, düzeltilmesi gereken hususlar hepsi alınıp parti meclisinde MYK'da çalışılacak. Ama çok daha keskin bir hukuki mücadele verileceği Mansur Başkan ifade etti. Bunun yanında bir yeni büyük hukukçu heyetiyle yepyeni bir iş yapıyoruz. Bunu hukuk tanımayanlara, kanun tanımayanlara, vicdanı olmayanlara ipten kazıktan kopmuş insanların üzerine haksızca gelen, saldıran herkese müjdelerim. Bir sandık olacak, bir sandığımız olacak.”

Özel, kurulacak heyetin iftira ve haksızlık iddialarına ilişkin başvuruları kayıt altına alacağını söyledi. Özel, bu süreci de şu sözlerle anlattı:

“Hukukçular yazıp yazıp sandığa atacaklar, çünkü bizim şimdi hukukçular yazıp yazıp savcılığa götürüyorlar, mahkemelere veriyorlar. Diyorlar ki, "Şu yalan, bu iftira, bu manşet tamamen haysiyet cellatlığı, burada söylenen lafın şeyi yok, tazminat, düzeltme, tekzip, bilmem ne." Kovuşturmaya gerek yoktur. "Tamam ben biraz bakarım, aradım bulamadım, tebligat yapamadım." Bunlar da diyor ki, yanıma kalacak, yanıma kalacak. Şimdi bir kuvvetli hukukçu heyeti yazacak, sandığa atacak, yazacak, sandığa atacak. Sandık en geç 2028'in Haziran'ında açılacak.”

Özel, seçim sonrasında bu dosyaların gündeme getirileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Ne zaman seçim sandığı açılacak, trollerin, haksız tutuklama isteyen savcıların 200 tane üniversite öğrencisini vizesinden, edenin, iki bayramı içeride geçirtenin bütün yaz onları Silivri'de perişan edip aileleriyle bir bugün tutuklanmalarına gerek yoktu, tutuklayan yanlış yapmış deniyor ya, o tutuklamayı isteyen savcıya, o tutuklamayı veren hakime, o çocukları hedef gösteren trollere o günden bugüne Ekrem Başkan ya da tüm belediye başkanlarımız hakkında, partimiz hakkında yalandan tweetleri atanlara, akşam televizyonlarda o yalanları tartışanlara paçavralara basıp hepimize iftira atanlara müjde ederim ki önce seçim sandığı açılacak, sonra sizin çeyiz sandığınız açılacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.”

"UNUTURSAK ŞEREFSİZİZ"

Özel, normal seçmeni hedef almadıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Verilecek onlar savcılıklara. İki yıl kaldı maksimum iki yıl. İki yılda hiçbirinizin ne zaman aşımı kurtarır ne bir şey. Ama şuna güveniyorsunuz dur, ya bunlar iyi insanlar, biz ettik onlar etmezler, bizi unuturlar. Normal vatandaş, normal vatandaş AKP'ye oy veren MHP'ye oy veren hiç korkmasın. Ne devri sabık yaratırız, ne kin güderiz, iyi olsun diye oy verdiniz, yerel seçimde vazgeçtiniz, genel seçimde hep beraberiz, ama bu haysiyet cellatlarını unutursak şerefsiziz, unutursak şerefsiziz.”

Özel, konuşmasında 31 Mart yerel seçimleri öncesindeki süreci de anlattı. CHP’nin 2023 genel seçimlerinden sonra zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Özel, parti içindeki değişim sürecine dikkat çekti.

Özel, yerel seçim sürecini şu sözlerle hatırlattı:

“Bizim hikayemiz böyle başladı arkadaşlar. Bizim iktidara yürüyüş hikayemiz böyle başladı ve karşımızdaki kötülerin de korkuları ve kötülüklerine niyetleri böyle başladı.”

Yerel seçim gecesi yaptığı konuşmayı da hatırlatan Özel, CHP’li belediyelerin iktidar yürüyüşünde önemli bir rol üstlendiğini söyledi:

“İşte o akşam buradaki konuşmada dediğimiz gibi, erkeklerin cebine, kadınların çantasına milletin koyduğu anahtarın belediyenin kasasının, kapısının ya da şehrin altın anahtarı olmadığını, ama 100 yıl sonra yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin iktidar yolculuğunun anahtarı olduğunun altını kalın kalın çizdik.”

Özel, CHP’li belediyelerin sosyal destekleri artırdığını söyledi. Kreş, yurt, kent lokantası, halk market ve halk mandıra gibi hizmetleri hatırlatan Özel, AKP ve MHP seçmenlerine de seslendi.

Özel, sosyal yardımlar üzerinden yapılan eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Buradan AK Partili, MHP'li seçmenlere şunu hatırlatmak isterim. Ne diyorlardı? Cumhuriyet Halk Partisi gelirse sosyal yardımlar kesilecek.

CHP gelirse belediyeden sosyal yardım alamazsınız artık. Ona göre oy verin, iyi düşünün. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geldi. Soruyorum AK Partili ve MHP'li seçmenlere. Geçmişte AK Partili, MHP'li belediyeden alıp da bugün sosyal yardım alamayan bir kişi var mı? Yok. Peki rakam ne diyor? Tam 4.6 kat tam rakamı.”

Özel, belediyelere yönelik operasyonların aslında sosyal hizmetleri hedef aldığını savundu:

“İşte, şimdi buradan Cumhuriyet Halk Partili belediyelere saldırılıyor ya, o saldırılanlar Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları değildir. Saldırılan Cumhuriyet Halk Partisi de değildir. Saldıranlar kreşteki yoksul çocuklara saldırmaktadır. Yurtlara saldırmaktadır. Kent lokantalarına saldırmaktadır. Halk marketlere, halk mandıralara, anne karta, beslenme çantasına, okul suyuna, kırtasiye desteklerine saldırılmaktadır.”

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlara tepki gösteren Özel, tutuklu belediye başkanlarını hatırlattı. Özel, iki yıl önce mazbatasını alan belediye başkanlarının bugün baskı altında olduğunu söyledi.

Özel, bu tabloyu şu sözlerle anlattı:

“Şimdi dönüp bir yere bakıyorum. İki yıl bitmiş. Yanımda 22 tane yol arkadaşımız yok. Aramızda değil. 12 metrekarelik hücrelerde çile dolduruyorlar. Yusuf'un mektebinde terbiye oluyorlar. Günlerini bekliyorlar. Ama karşımda milletin verdiği görevi yapmak üzere iki yıl önce mazbatasını alanlar oturuyor.”

Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanmasına da tepki gösterdi. Adıgüzel’in kızına ilişkin yaşananları anlatan Özel, şunları söyledi:

“Onursal Adıgüzel bu tutuklamadan 24 saat sonra kızıyla birlikte bir görüşme odasında 23 Nisan'ı kutlamak zorunda kalıyor. Algı'nın gözyaşlarıyla, Onursal'ın gözyaşlarıyla.”

Özel, CHP’nin iktidar hedefini yineleyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Ekrem Başkan oradan bağırıyor, Mansur Başkan buradan sesleniyor. “Biz o bayrağı taşıyacak güçteyiz. Biz o bayrağı taşıyacak güçteyiz.” Asla ve asla zora, baskıya teslim olmayız. Kötülükte geri adım atmayız. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak, milletin verdiği görevi nasıl alnımızın akıyla, hep birlikte yapıyorsak, en geç 2 yıl sonra bu salondaki herkes ya daha önemli görevlerde, ya da iktidar partisinin belediye başkanı olarak görevde olacak.”

“İktidarın belediye başkanları bu salonda benimle birlikte. Siz sadece partinin değil, ülkenin umudusunuz. Sadece ülkenin değil, bütün mazlum milletlerinin umudusunuz. Yüzyıl önce olduğu gibi örnek olacağız, tek adamı da yeneceğiz, baskıları kıracağız. Hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Bu mücadele bugünün değil, yarının mücadelesidir. Yolunuz açık olsun, hepinizi seviyorum. Hepinize güveniyorum, hepinize sonuna kadar inanıyorum. İyi ki sizinle aynı partideyim, iyi ki sizinle aynı yolda yürüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gurur kaynakları, hepinizi alnından öpüyorum.”