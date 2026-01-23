AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, DEM Parti'nin 'Medya Dili' konulu Meclis araştırma önergesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, önergenin gerekçelerinin dayanaksız olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, DEM Parti tarafından verilen 'Medya Dili' ile ilgili Meclis araştırma önergesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) söz aldı. Kılıç, önergenin gerekçesinde yer alan 'medya dili üzerinden savaş algısı üretildiği' ve 'güvenlik politikalarının kutuplaşmayı derinleştirdiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Söz konusu iddiaların devletin terörle mücadeledeki tutumu ve evrensel güvenlik anlayışıyla bağdaşmadığını belirten Kılıç, Türkiye'nin terörle mücadelesinin ideolojik bir yaklaşım değil, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik meşru bir devlet görevi olduğunu vurguladı.

Terörle mücadelenin demokrasi ve kalkınmanın ön şartı olduğunu dile getiren Kılıç, Türkiye'nin IŞİD, PKK, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle sahada ve kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi. Kılıç, hiçbir demokratik ülkede silahlı örgütlerin eylemlerinin ifade özgürlüğü ya da haber dili kapsamında meşrulaştırılamayacağını ifade ederek, terör örgütlerinin sivilleri hedef alan propaganda faaliyetlerinin asıl 'savaş medyacılığı' olduğunu kaydetti.

Sosyal medya üzerinden milli değerlere yönelik saldırılar ve nefret diliyle mücadeleye devam edileceğini belirten Ahmet Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir vatandaşın kimliğiyle sorunu olmadığını, devletin temel hedefinin şiddet ve terörü ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Medyanın da bu süreçte kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirme sorumluluğu bulunduğunu hatırlattı.

Kılıç, Meclis araştırması önergesinin gerekçelerinin dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, AK Parti Grubu olarak önergeye katılmadıklarını açıkladı.