CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında disiplin dosyalarına ilişkin kararlarını açıkladı. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında kesin çıkarma cezası verilirken, başka bir siyasi partiye geçen bazı kişilerin disiplin soruşturmalarının durdurulmasına karar verildi.

ANKARA (İGFA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği olağan toplantısında çeşitli disiplin dosyalarını görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu'nun farklı tarihlerdeki toplantılarında tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma sürecinde başka bir siyasi partiye katılarak görev veya yöneticilik üstlenen kişiler hakkında karar alındı.

Açıklamada, tedbir nedeniyle resmi olarak istifa işlemi gerçekleştirmeleri mümkün olmayan bu kişilerin, başka bir siyasi partiye geçerek CHP üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koyduklarının kabul edildiği belirtildi. Bu kapsamda söz konusu kişiler hakkındaki disiplin soruşturmalarının, CHP Tüzüğü'nün 71/15. maddesi uyarınca durdurulmasına ve dosyaların işlemden kaldırılmasına karar verildi.

TUNCER HAKKINDA KESİN ÇIKARMA KARARI

Yüksek Disiplin Kurulu ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında da karar verdi. Kurul, Tuncer'e CHP Tüzüğü'nün 68/1-b maddesi gereğince kesin çıkarma cezası verilmesine karar verdi.