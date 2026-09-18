CHP heyeti, TÜED yönetimiyle görüşerek emeklilerin ekonomik ve sosyal taleplerini değerlendirdi; buluşmada seyyanen ödeme ve sendika hakkı da gündeme geldi.

ANKARA (İGFA) - CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç ile İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci, Türkiye Emekliler Derneği'ni (TÜED) ziyaret etti.

Ekim ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılacak 'Emekliler Buluşması' öncesinde gerçekleştirilen ziyarette, TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ve dernek yönetimi toplantıya davet edildi. Görüşmede emeklilerin ekonomik ve sosyal sorunları, talepleri ve beklentileri ele alındı.

SEYYANEN ÖDEME VE SENDİKA HAKKI GÜNDEMDE

TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek, 2023'te memurlara verilen ve bugün 25 bin lirayı aşan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması gerektiğini söyledi. Ergün ayrıca, emeklilerin haklarını daha güçlü savunabilmesi için sendika kurma ve sendikal örgütlenme hakkına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, yükselen akaryakıt ve temel tüketim ürünü fiyatlarının emeklilerin bütçesini zorladığı da vurgulandı.

'GERÇEK GÜNDEME DÖNMEK ZORUNDAYIZ'

CHP'li Saraç ve Demirci ise Türkiye siyasetinin uzun süredir temel sorunları yeterince konuşmadığını belirterek, emeklilerin geçim mücadelesinin siyasetin öncelikli başlıklarından biri olması gerektiğini dile getirdi.

Necdet Saraç, geçmişte emekli bayram ikramiyesi konusunda yaşanan süreci hatırlatarak, CHP'nin emeklilerin talebini gündeme taşıdığını ve uygulamanın daha sonra hayata geçirildiğini söyledi. Saraç, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi ve kamucu politikaların yeniden merkeze alınması gerektiğini vurguladı.VAdnan Demirci ise sendikalar, dernekler, çalışanlar ve emeklilerle diyaloğu sürdüreceklerini belirterek, talepleri Meclis'e ve kamuoyuna taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarette dile getirilen öneri ve taleplerin, ekim ayında yapılacak Emekliler Buluşması'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşılacağı bildirildi.