Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaz aylarında gerçekleştirdiği ikramlarla hem kentin yerel değerlerini yaşatıyor hem de vatandaşların sıcak havada serinlemesine katkı sağlıyor.

MERSİN (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında gerçekleştirdiği ikramlarla hem Mersin'in yerel değerlerini yaşatıyor hem de vatandaşların sıcak havada serinlemesine katkı sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaz sıcaklarında kent genelinde başlatılan serinletici ikramlar, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN YAZ SICAKLARINA LİMONLU SERİNLİK

Hâl ve sanayi bölgelerinin yanı sıra, kentin dezavantajlı mahallelerinde de gerçekleştirilen limonata dağıtımlarında vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin ikram ettiği limonatayla hem serinledi hem de yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verdi.

Özellikle emeğin yoğun olduğu bölgelerde ve dezavantajlı mahallelerde büyükten küçüğe birçok vatandaş, Mersin'in simgesi limonlardan hazırlanan buz gibi limonata ile serinliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılından bu yana toplam 163 bin bardak limonata dağıtımı gerçekleştirdi.

İŞLEK: 'SON 5 YILDA TOPLAM 163 BİN BARDAK LİMONATA DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görev yapan Yağmur Merve İşlek, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde vatandaşlara serinletici ikramlarda bulunduklarını belirterek, 'Mersin'in simgesi olan limondan hazırladığımız limonatayı, 2021 yılından bu yana başta hâl ve sanayi bölgeleri olmak üzere, kentin farklı noktalarında vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu ikram vatandaşlarımıza serinlik sağlıyor ve yazın bunaltıcı sıcaklığını hafifletiyor. Son 5 yılda toplam 163 bin bardak limonata dağıtımı gerçekleştirerek, binlerce hemşehrimize ulaştık. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın yanında olmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.