İzmir Narlıdere Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve saha denetimlerinde şeffaflığı sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yaka kamerası uygulamasını başlattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya yönelik uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye, vatandaş memnuniyetini artırmak ve belediye hizmetlerinde şeffaflığı güçlendirmek amacıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekiplerde yaka kamerası uygulamasını hayata geçirdi.

Zabıta personelinin yakasında kullanılacak yüksek çözünürlüklü, ses ve görüntü kaydı yapabilen kameralar sayesinde görev sırasında gerçekleştirilen işlemler kayıt altına alınacak.

Uygulama, hem vatandaşların ve esnafın hem de belediye personelinin haklarını korurken, hizmet süreçlerinin daha şeffaf, güvenilir ve sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

Yaka kameralarıyla elde edilen görüntü ve ses kayıtları, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yalnızca görevin gerektirdiği durumlarda kayıt altına alınacak ve yetkisiz kişilerle paylaşılmayacak.

Kayıt alınacağı konusunda vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılırken, zabıta personelinin üniformalarında da 'Görüntü ve ses kaydı alınmaktadır' ibaresi yer alacak.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ARTACAK

Yaka kamerası uygulamasıyla kamusal alanlarda yapılacak denetimlerin kalitesinin artacağını ifade eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 'Narlıdere'mizin sokaklarında huzuru ve düzeni sağlamak için gece gündüz özveriyle çalışan zabıta ekiplerimizin teknolojik altyapısını güçlendiriyoruz. Yaka kameralarımız hem komşularımızı hem de personelimizi koruyan önemli bir güvence olacak. Olası şikayetlerin çok daha objektif, adil ve hızlı bir şekilde incelenmesine olanak sağlayacak bu adımla, zabıta hizmetlerindeki vatandaş memnuniyetini çok daha üst seviyelere çıkaracağız' diye konuştu.

ZABITADAN SIKI DENETİM

Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çevre ve görüntü kirliliğine yol açan izinsiz afiş, pankart ve tabelalara karşı da kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Narlıdere Belediyesi zabıta ekipleri son olarak elektrik direkleri, duvarlar ve kamuya ait ortak kullanım alanlarına izinsiz şekilde asılan ilan ve reklam afişlerini tek tek sökerek temizledi. Kamusal alanların düzensiz kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde asılan materyaller toplanarak görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Denetimler kapsamında sadece görüntü kirliliği değil, yayaların geçişini zorlaştıran alan ihlalleri de mercek altına alındı. Kaldırımları ve kamusal alanları izinsiz şekilde işgal eden esnafa gerekli uyarılarda bulunan ekipler, yaya güvenliğini ve şehir içi ulaşım konforunu olumsuz etkileyen unsurların kaldırılmasını sağladı.