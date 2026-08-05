Ordu Coast to Summit' (Kıyıdan Zirveye) ve 'Ordu Black Sea Classic' (Karadeniz Klasiği) bisiklet yarışları, 15-16 Ağustos'ta düzenlenecek. Tüm dünyanın gözü, UCI 1.2 kategorisinde düzenlenecek yarışlar için Ordu'ya çevrilecek.

ORDU (İGFA) - Karadeniz'in yükselen değeri Ordu, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 'Ordu Coast to Summit' (Kıyıdan Zirveye) ve 'Ordu Black Sea Classic' (Karadeniz Klasiği) yarışları, 15-16 Ağustos'ta düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve UCI 1.2 kategorisinde düzenlenecek yarışlar, 32 ülkeden 24 profesyonel takımın sporcularını Ordu'da buluşturacak.

Yarışlar, dünya sıralaması için puan kazandırması dolayısıyla tüm dünyada dikkatle izlenecek.

Organizasyon sayesinde hem sporcular eşsiz bir yarış deneyimi yaşayacak hem de Ordu'nun doğal güzellikleri dünya vitrinine çıkacak.

19 ilçeyi kapsayan yarışlar milyonlarca seyirciye ulaşacak ve bölgenin turizm, ekonomi ve tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

DENİZDEN YAYLAYA

İki gün sürecek yarışlarda bisikletçileri birbirinden zorlu iki parkur bekliyor. 15 Ağustos'ta deniz kıyısındaki Ordu Atatürk Caddesi'nden başlayacak 95.7 kilometrelik yarış, Keyfalan Yaylası'nda finiş yapacak.

Maksimum eğimin yüzde 14.9'a ulaştığı parkur, toplam 1686 metre irtifa kazanımına sahip. Startı yine Atatürk Caddesi'nden verilecek ve Aybastı Perşembe Yaylası'nda sona erecek 112 kilometrelik yarış ise 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

2794 metre yükseklik kazanımına sahip parkur, maksimum yüzde 11'lik eğimiyle sporcuları hayli zorlayacak.