Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ve en modern termal tesisleri arasında gösterilen Pasinler Termal Tesisleri, dört mevsim boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şifalı termal suları, modern konaklama imkanları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken tesisler, sağlık turizminin yanı sıra bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen doğal termal kaynaklarıyla öne çıkan Pasinler Termal Tesisleri, aile kabinleri, termal havuzları, bungalov evleri ve Turistik Kal Otel konaklama seçenekleriyle misafirlerine konforlu bir tatil ve dinlenme imkânı sunuyor. Doğayla iç içe huzurlu atmosferi sayesinde ziyaretçiler hem sağlık buluyor hem de stresten uzak bir ortamda vakit geçirme fırsatı yakalıyor.

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, ilçenin sahip olduğu turizm değerlerine dikkat çekerek yaptığı açıklamada, Pasinler'in yalnızca termal kaynaklarıyla değil, yayla turizmi, inanç turizmi ve tarihi zenginlikleriyle de önemli bir destinasyon olduğunu ifade etti. Başkan Sertoğlu, 'Pasinler ilçemizi başta termal kaynaklarımız olmak üzere yayla turizmi, inanç turizmi ve tarihi mekanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. İlçemize gelen misafirlerimiz kendilerini bambaşka bir atmosferde hissediyor. Temiz havası, doğal güzellikleri ve şifalı sularıyla Pasinler, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı termal tesislerimizi görmeye ve bu eşsiz güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz' dedi.

Sağlık turizminin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde Pasinler Termal Tesisleri, modern altyapısı ve kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Hasankale'nin yetiştirdiği değerli gazetecilerden Enver Güler tarafından hazırlanan kısa tanıtım videosuna da yer verildi. Güler'in hazırladığı tanıtım, Pasinler'in doğal, tarihi ve turistik değerlerini etkileyici görüntülerle izleyicilere aktarırken, ilçenin tanıtımına önemli katkı sunuyor.

Doğu Anadolu'nun yükselen turizm merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Pasinler, şifalı termal suları, tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle yılın her döneminde misafirlerini bekliyor.