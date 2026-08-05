İzmit Belediyesi'nin Sepetçi'de düzenlediği 'Köyde Şenlik Var' etkinliğinde çocuklar oyunlar ve ikramlarla dolu keyifli bir akşam geçirdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Köyde Şenlik Var' etkinliği, Sepetçi Mahallesinde çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Geleneksel oyunlar, müzik ve çeşitli etkinliklerle renklenen şenlikte çocuklar yaz akşamının tadını doyasıya çıkardı.

Programda çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlarla keyifli vakit geçirirken, müzik eşliğinde eğlenerek unutulmaz anılar biriktirdi. Etkinlik, hem çocukları hem de ailelerini bir araya getirerek renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe İzmit Belediyesi Kreş Müdürü Yasemin Şen Tüylü de katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Ailelerle sohbet eden Tüylü, çocuklarla yakından ilgilenirken etkinlik alanındaki coşkulu atmosfere eşlik etti.

PAMUK ŞEKER VE PATLAMIŞ MISIR İKRAMI

Programda çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. İkramların yanı sıra gerçekleştirilen eğlenceli aktiviteler sayesinde minikler hem arkadaşlarıyla sosyalleşme fırsatı buldu hem de yaz tatiline keyifli bir anı daha ekledi. İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Köyde Şenlik Var' etkinliği, çocukların geleneksel oyunlarla buluşmasını sağlarken, ailelerin de birlikte kaliteli zaman geçirmesine katkı sundu.