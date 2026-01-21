Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunurken, Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgâr, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olacağı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Rize, Artvin ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği bildirildi.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunurken, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise normallerin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın ise Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi öngörülüyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.