Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük'te yaptığı operasyonda 100 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, kaçakçılıkla mücadelesinin süreceğini ve kamu sağlığını koruyacağını belirtti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü kararlı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Alınan bilgilere göre, Bozüyük'te tespit edilen bir araçta yapılan aramada 100 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, kaçak ürünlerin hem kamu sağlığını tehdit ettiğini hem de devletin vergi kaybına neden olduğunu vurgulayarak, bu tür suçlarla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sayesinde kaçakçılığa geçit verilmezken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.