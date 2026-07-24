Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Marmara (Balıkesir hariç), Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ve doğuda ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara ve Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.