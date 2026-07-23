Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 5 Pomeranian cinsi yavru köpek, ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulundu. Kimlik ve sağlık belgeleri olmayan köpekler koruma altına alındı.

EDİRNE (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 5 yavru köpeğin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Parklar ekipleri ile Gümrük Muhafaza birimlerinin koordineli çalışması sonucu bir araçta arama yapıldı. Aracın arka koltuğu altına gizlenen 5 Pomeranian cinsi yavru köpeğin yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmayan yavru köpekler koruma altına alınarak hayvan bakımevine teslim edildi.

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Olayla ilgili sorumlular hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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