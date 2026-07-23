Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 5 Pomeranian cinsi yavru köpek, ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulundu. Kimlik ve sağlık belgeleri olmayan köpekler koruma altına alındı.

EDİRNE (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 5 yavru köpeğin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Parklar ekipleri ile Gümrük Muhafaza birimlerinin koordineli çalışması sonucu bir araçta arama yapıldı. Aracın arka koltuğu altına gizlenen 5 Pomeranian cinsi yavru köpeğin yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmayan yavru köpekler koruma altına alınarak hayvan bakımevine teslim edildi.

???? Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda @milliparklar ekiplerimiz ile @muhafaza_gm birimlerinin koordineli çalışması sonucu, bir aracın arka koltuğu altına gizlenerek yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 5️⃣ Pomeranian cinsi yavru köpek ele geçirildi.



???? Kimlik, kayıt ve: pic.twitter.com/g4jAjIIu2D — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 23, 2026

Olayla ilgili sorumlular hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.