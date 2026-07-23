Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bayır-Deştin Çimento Fabrikası Projesi için hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti. Belediye, raporun bilimsel ve teknik açıdan eksik olduğunu, çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmediğini savundu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bayır-Deştin Çimento Fabrikası Projesi kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna mahkemeye sunduğu dilekçeyle itiraz etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, daha önce iki kez yargıdan dönen proje için hazırlanan yeni bilirkişi raporunun; bilimsel ve teknik açıdan yetersiz olduğu, kesinleşmiş yargı kararlarının yeterince dikkate alınmadığı ve projenin çevresel etkilerinin bütüncül biçimde ele alınmadığı öne sürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, doğa, tarım alanları ve yaşam kaynaklarının korunması yönündeki çalışmaların süreceğini belirterek, 'Muğla'nın doğasını, su kaynaklarını, tarım alanlarını ve yaşamını tehdit eden hiçbir projeye sessiz kalmayacağız. Bilimin ve hukukun ışığında kentimizin ortak değerlerini korumaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Belediye, Bayır-Deştin Çimento Fabrikası Projesi'ne ilişkin hukuki sürecin çevresel değerlerin korunması amacıyla takip edilmeye devam edeceğini bildirdi.