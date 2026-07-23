24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla televizyon programına konuk olan İGF Genel Başkanı Mesut Demir, yerel medyanın ağır ekonomik sıkıntılarını, düzenleme ihtiyacını ve dijital geleceğini değerlendirdi. Demir, 'Gerekli adımlar atılmazsa kaliteli haber siteleri yok olacak' uyarısında bulundu.

BURSA (İGFA) - 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Line TV'de gazeteci yazar Mehmet Çetinkaya'nın sunduğu 'Yerel Vizyon' programına konuk olan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve aynı zamanda Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, sektörün kronik sorunlarını dile getirdi. Demir, 2011'de Bursa'da kurulan derneğin 2020'de federasyona dönüştüğünü, bugün 57 ilde dernek ve 13 ülkede temsilcilikle faaliyet gösterdiğini belirterek, İGF Haber Ajansı (İGFA)'nın bin 400'ün üzerinde abonesi olduğunu kaydetti.

EKONOMİK DARBOĞAZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yerel medyanın en büyük sorununun ekonomik sıkıntılar olduğunu vurgulayan Genel Başkan Mesut Demir, Basın İlan Kurumu'nun aldığı yüzde 15 komisyonun yüzde 4-5'e düşürülmesi, KDV ve vergi oranlarının indirilmesi gerektiğini söyledi. Basın İlan Kurumu'nun büyük kurum ve bankaların reklamlarını yerel medyaya yönlendirecek bir sistem kurulmasını öneren Demir, 'Bu sayede haber sitesi başına 150-200 bin lira ek gelir sağlanabilir' dedi.

Merdiven altı haber siteleri, denetimsizlik, basın savcılıklarının yetersizliği ve künyesiz yayınlara karşı da sert eleştirilerde bulunan Mesut Demir, meslek odası kurulmasının hem disiplin hem de yeşil pasaport gibi haklar için zorunlu olduğunu ifade etti.

GENÇ GAZETECİLER VE GELECEK

Programda İletişim Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa da dikkat çeken Demir, federasyon olarak açtıkları akademilerle Bursa medyasında önemli oranda genç gazeteci yetiştirdiklerini aktardı. Ancak 'Eğitim yetmiyor, ekonomik özgürlük şart' vurgusu yapan Demir, yeşil pasaport talebini de yineleyen Mesut Demir, avukat ve mali müşavirler gibi gazetecilerin de bu haktan yararlanması gerektiğini belirtti. Mesut Demir, önümüzdeki 5 yılda sosyal medya, dezenformasyon ve yapay zekâ ile rekabetin artacağını, gerekli yasal ve ekonomik destek verilmezse kaliteli yerel medyanın büyük ölçüde yok olacağını söyledi.

https://youtu.be/vbwGsmmrxfg