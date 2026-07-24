Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk basınında sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, doğru, tarafsız ve kamu yararını esas alan gazeteciliğin önemine dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk basınında sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında yayımladığı mesajda, basının demokrasinin güçlenmesinde üstlendiği hayati role vurgu yaptı.

24 Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte Türk basınında sansürün kaldırılmasının, basın tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, aradan geçen 118 yılda gazeteciliğin, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında en önemli güvencelerden biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, milletin müşterek sesidir' sözünü hatırlatarak, basının toplumun ortak vicdanını temsil eden önemli bir kurum olduğunu dile getirdi.

Gazeteciliğin büyük fedakârlık, sorumluluk ve meslek ahlakı gerektirdiğini ifade eden Büyükkılıç, 'Basın demokratik toplumlarda yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü güç olarak kabul edilmektedir. Bu gücün temelinde ise doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararı bulunmaktadır. İlkeli habercilik anlayışı, hem demokrasinin güçlenmesine hem de toplumsal güven ortamının korunmasına önemli katkılar sunmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Kurtuluş Savaşı yıllarında kalemleriyle milli mücadeleye destek veren basın mensuplarını da rahmet ve minnetle anan Başkan Büyükkılıç, bugün de vatanın, milletin ve insanlığın yararına görev yapan gazetecilerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Büyükkılıç, basın özgürlüğünün, Basın Meslek İlkeleri ve etik değerler çerçevesinde kamu yararı gözetilerek kullanıldığında topluma önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, mesajının sonunda başta Kayseri'de görev yapan basın mensupları olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmek için emek veren tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, çalışmalarında sağlık, başarı ve kolaylıklar diledi.