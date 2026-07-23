Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 62 milyar 727 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, 2026 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen 3 bin 433 operasyonda, bir önceki döneme göre yüzde 79 artışla toplam 62 milyar 727 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.

Operasyonlarda 37,9 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 689 bin makine aksamı, 880 bin 365 elektrik-elektronik eşya ve 4 milyon 792 bin tıbbi malzeme ele geçirildi. Ekiplerin ayrıca tütün mamulleri, tarihi eser, akaryakıt ve tekstil ürünleri başta olmak üzere çok sayıda kaçak ürüne el koyduğu bildirildi.

HAZİRAN AYINDA 22,4 MİLYAR TL'LİK YAKALAMA

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılı Haziran ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda ise 640 farklı olayda 22 milyar 415 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.

Haziran ayındaki operasyonlarda 25,4 ton uyuşturucu madde, 371 bin 564 tıbbi malzeme, 96 ton akaryakıt ve 278 araç ele geçirildi. Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelenin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman ekiplerle 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü belirterek, çalışmaların ekonomik güvenliğin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve toplum sağlığının güvence altına alınması amacıyla devam edeceğini bildirdi.