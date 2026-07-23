Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün son bir haftada düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 4 bin 301 şişe kaçak içki ile çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında il genelinde son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonların bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçuna yönelik 4 ayrı olayda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ise tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 5 ayrı operasyonda 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muratpaşa, Aksu, Konyaaltı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 4 bin 301 şişe kaçak içki, 658 litre alkol, 310 paket sigara ve 40 kilogram tütün ele geçirildi.

Öte yandan, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda 2 kişinin yakalandığı bildirildi.