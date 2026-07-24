Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın 118. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - Türk basınında sansürün kaldırılışının simgesi olan bu tarihi günün, haber alma ve yayma özgürlüğünün temel taşı olduğunu belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi: '24 Temmuz 1908 Türk basınında sansürün kaldırıldığı tarih. Kamuoyunu doğru, tarafsız ve etkili biçimde bilgilendirmek için gecesini gündüzüne katan basın mensuplarımız için ve dünya gündeminden objektif biçimde bilgi almak isteyen bizler için oldukça önemli bir gün.

Gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlandığı bu özel yıl dönümünde milletimizin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını dile getirmek için büyük bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, uluslararası alanda yükselmesi için yaptıkları fedakarlıklara teşekkür ediyorum. Doğru ve tarafsız şekilde kamuoyunu bilgilendirmeyi kendisine rehber edinmiş, olağanüstü durumlarda dahi sahadaki varlığıyla canını ortaya koymuş tüm basın mensuplarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.'