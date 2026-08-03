İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri eleştirerek, demokratik seçimlerle göreve gelen bir liderin tartışmalı benzetmelerle hedef alınmasının millet iradesine saygısızlık olduğunu savundu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca gücünü milletten aldığını belirten Çiftçi, Erdoğan'ın seçimlerle, eserleriyle ve Türkiye'ye yönelik hizmetleriyle yol yürüdüğünü ifade etti.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kendi kararlarını alan, milli menfaatlerini önceleyen ve uluslararası alanda etkili bir ülke konumuna geldiğini savundu.

Demokratik eleştirinin önemli olduğunu ancak seçilmiş liderlerin çeşitli benzetmelerle hedef alınmasının doğru olmadığını belirten Çiftçi, 'Milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anmaya kalkışmak tarihî gerçekleri çarpıtmanın ötesinde milletimizin tercihine yöneltilmiş bir saygısızlıktır' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri eleştiren ve açıklamasında bu ifadeleri 'mesnetsiz ve yakışıksız' olarak nitelendirerek kınayan Bakan Çiftçi, Türkiye'nin geleceğe yönelik yürüyüşünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve milletin desteğiyle devam edeceğini belirtti.