Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde, depremin yarattığı ekonomik kayıpları, afet bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarını ve devlet-millet dayanışmasını anlattı.

OSMANİYE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak' temalı 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve yerel yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, 'Devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek depremin açtığı yaraları beraberce sardık. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar dolar, dolaylı maliyeti ise 150 milyar dolar oldu. 2023 yılındaki millî gelirimizin yüzde 9'una denk gelen bu tutar, ülkemiz tarihinde doğal afetlerden kaynaklanan en ağır ekonomik kayıp olarak kayıtlara geçti' dedi.

Depremin ilk dakikalarından itibaren 650 bin personelin sahaya intikal ettirildiğini vurgulayan Erdoğan, bakanlıklar, belediyeler, güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin seferber olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, 'Devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek, depremin açtığı yaraları birlikte sardık. 86 milyon olarak 'küllerimizden yeniden doğduk' ve Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde yürütülen çalışmaları şöyle özetledi:

Depremin yol açtığı kayıp ve zararların telafisi için bugüne kadar toplam 3,6 trilyon lira (yaklaşık 90 milyar dolar) kaynak kullanıldı.

2026 yılı bütçesinde şehirlerin depreme karşı daha dirençli hale getirilmesi için 653 milyar lira ödenek ayrıldı.

Eğitim altyapısında, hasar gören 9 bin 800 dersliğin yerine 14 bin 310 derslik inşa edildi, 2 bin 965 dersliğin güçlendirme çalışmaları tamamlandı ve toplam derslik sayısı 126 bin 675'e ulaştı.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 14 bin 400 yatak kapasiteli 15 yeni yurt projesi yürütülüyor.

Sağlık altyapısında 123 milyar liralık yatırım yapılarak, toplamda 36 devlet hastanesi tamamlandı ve 5 bin 864 yatak kapasitesi sağlandı.

İbadethaneler, kütüphaneler, kültürel ve tarihi yapılar ile müzeler onarılarak bölge halkının hizmetine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda devlet-millet iş birliğinin önemine değinerek, sürecin Türkiye'nin dayanışma ruhunun, gücünün ve kararlılığının en somut göstergesi oduğunu kaydetti.