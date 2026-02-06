Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz arasında protokol imzalandı. 1,6 milyon metrekarelik alanda kurulacak proje, Türkiye'nin kendi alanında ilk ve tek tesislerinden biri olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya tarihinin en büyük spor ve sosyal yaşam yatırımı olan Mollaköy Kano-Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesi için protokol töreni gerçekleştirildi. AKOM'da düzenlenen törene TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile parti temsilcileri katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projeyi 'Sadece Sakarya'nın değil, bölgenin de vizyon yatırımı' olarak nitelendirerek, 'Projemiz Türkiye Yüzyılı'na yakışır, uluslararası ölçekte bir spor ve yaşam merkezi olacak' dedi. Proje, 1,6 milyon metrekarelik alanda Türkiye'de kendi alanında ilk ve tek tesis olarak inşa edilecek. 2 bin 200 metre uzunluğunda ve 160 metre genişliğindeki uluslararası standartlarda kano ve kürek parkuru, altı ayrı takıma aynı anda hizmet verebilecek şekilde planlandı. Tesis, tribünler, sporcu konaklama alanları, soyunma odaları, yemekhane ve su sporları merkeziyle olimpik düzeyde olacak.

Millet Bahçesi ve sosyal yaşam alanı bölümü ise vatandaşlara doğayla iç içe spor alanları, okçuluk merkezi, çocuk oyun alanları, piknik ve yürüyüş alanları, macera parkuru, kamp alanları, trafik parkı, atölyeler, binicilik tesisi ve yöresel lezzet alanları sunacak.

AK Parti ve MHP temsilcileri ile TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, proje sayesinde Sakarya'nın spor, doğa ve sosyal yaşam alanlarında uluslararası bir merkez haline geleceğini vurguladı. Başkan Alemdar, 'İnşallah kısa süre içinde proje alanında çalışmalara başlayacağız. Sakarya'ya hayırlı ve uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.