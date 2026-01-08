155 bin metal işçisini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Birleşik Metal-İş Sendikası 4'üncü kez iş bırakma eylemi kararı aldı. İşçiler, 8 Ocak Perşembe günü itibariyle tüm vardiyalarda 1'er saat iş bırakacak.

BURSA (İGFA) - MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık sürerken, metal işçileri eylemlerini büyütüyor.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, yaptığı açıklamada, sözleşme kapsamında örgütlü oldukları 43 fabrikada 8 Ocak 2026 Perşembe günü tüm vardiyalarda 1'er saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Resmi arabuluculuk süresinin de bu hafta sona erdiğini anımsatan Genel Başkan Atar, bir yandan grev eğitimlerinin başlatıldığını, diğer yandan da haklı ve meşru talepler için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Atar, tüm metal işçilerini üretimden gelen gücü etkin biçimde kullanmaya, dayanışmaya ve ortak mücadeleye davet etti. 'Metal işçileri olarak ürettik, başta otomotiv olmak üzere sektörleri ihracatın şampiyonu yaptık, ülke ekonomisini sırtladık' diyen Özkan Atar, adil ve hakkaniyetli bir toplu iş sözleşmesi için patronların sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

MUDANYA'DA DA İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Öte yandan Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Türk Prysmian Kablo Fabrikası'nda örgütlü metal işçileri de eyleme katıldı.

Tüm vardiyalarda 1 saat iş bırakan işçiler, taleplerinin kabul edilmesini istedi. Fabrikanın sendika temsilcisi Ekrem Şaş, yaptığı açıklamada, metal işçilerinin ağır çalışma koşulları altında üretmeye devam ettiğini belirterek, 'Metal işçileri aldıkları ücretler daha ellerine geçmeden erimektedir. Bu sistem emeği değil, sermayeyi koruyan bir yapıya dönüşmüştür. Bugün düzeltilmeyen adaletsizlik, yarın bir nesli daha yoksullaştıracaktır' dedi.

İş bırakmaya eylemi sırasında işçiler, 'Metal işçisi direnişin simgesi', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' sloganları attı.