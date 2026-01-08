İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de yasa dışı çakar kullanan bir sürücüye 414 bin TL ceza kesildiğini, ehliyetinin geri alındığını ve iki aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasa dışı çakar kullanımına yönelik denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Mersin'de iki aracına izinsiz çakar takan sürücüye ağır yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Buna göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan işlemler sonucunda sürücünün ehliyeti 90 gün süreyle geri alınırken, her iki araç 30'ar gün trafikten men edildi. Sürücüye toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2009148391289208906

2024 yılının sonunda yasa dışı çakar kullanımına yönelik mevzuatta değişiklik yapılarak caydırıcı cezalar getirildiğini anımsatarak, son bir yılda çakar denetimlerinin yüzde 338 artırıldığını belirten Bakan Yerlikaya, buna rağmen yasa dışı çakar kullanımının yaklaşık yüzde 87 oranında azaldığını vurguladı. Paylaşımında caydırıcı cezaların trafik kuralı ihlallerini ciddi oranda azalttığını istatistiklerle ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi'nde de benzer şekilde ağır ve caydırıcı yaptırımların yer alacağını sözlerine ekledi.