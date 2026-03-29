Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, kadim zanaatların genç kuşaklara aktarılmasını hedefleyen 'Usta Ellerden Geleceğe' projesinin tanıtım programına katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, mesleki eğitimin niteliğini artırmak ve kültürel mirası korumak amacıyla düzenlenen geniş kapsamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz'un katılımıyla gerçekleşen Bursa programı, sabah saatlerinde öğretmenlerle buluşma ile başlayarak sektör ziyaretleri ve proje tanıtımlarıyla devam etti.

Program kapsamında Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen 'Usta Ellerden Geleceğe' tanıtım programında, Bursa'nın somut olmayan kültürel mirasının eğitimle buluşturulması hedeflendi. Proje ile bıçakçılık, ipek dokumacılığı ve Karagöz oynatımı gibi geleneksel sanatların, alanında duayen ustalar aracılığıyla öğrencilere aktarılması amaçlanıyor.

Genel Müdür Salih Kaygusuz, Bursa programı süresince ayrıca Tophane MTAL'de Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim Araştırma Vakfı yöneticileriyle, Hamidiye Tarım MTAL'de ise Bursa Ticaret Borsası temsilcileriyle bir araya gelerek sektör-okul iş birliği konularını görüştü. Programın öğleden sonraki bölümünde PİRGE Bıçakçılık işletmesi, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve BUTGEM ziyaret edilerek Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) temsilcileriyle sektör değerlendirmeleri yapıldı.

Ziyaretler, mesleki eğitimdeki yeni projelerin değerlendirilmesi ve sektör temsilcileriyle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.