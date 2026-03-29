Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve edebiyat alanındaki güçlü vizyonunu Kütüphane Haftası'nda da ortaya koyuyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan programlar, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği kitap fuarları, söyleşiler ve her ilçede hizmet veren modern kütüphaneleriyle kültür ve sanata verdiği önemi sürdürüyor.

Her yaştan vatandaşa ücretsiz ve erişilebilir hizmet sunan kütüphaneler, bu haftaya da motivasyon dolu bir buluşmayla başlıyor. Kent genelinde kutlanacak özel haftada kütüphanelerde görev yapan personelin moral ve motivasyonunu artırmayı hedeflemek amacıyla Emre Berber tarafından gerçekleştirilecek interaktif drama çalışmasıyla katılımcılar hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşayacak. Ayrıca bu özel haftada Kütüphanem Kocaeli'nin yeni maskotu Kocabilge'de her gün vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Büyükşehir kütüphanelerinin 'yaşayan kültür merkezleri' olduğu bir kez daha ortaya konulacak. 31 Mart Salı günü İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenecek 'Roman Kahramanları İzmit'te' etkinliği, edebiyatı sokakla buluşturacak. Bu kapsamda 'Nasreddin Hoca', 'Keloğlan', 'Küçük Prens', 'Don Kişot' ve 'Çalıkuşu Feride' gibi unutulmaz karakterler vatandaşlarla bir araya gelecek. Kurulacak mobil kütüphane standı ile kütüphane hizmetleri tanıtılırken, gün boyunca sürecek performanslar ve etkileşimli etkinlikler İzmit'e renk katacak.

Çalışmaların günler öncesinde başladığı özel hafta kentin birçok bölgesinde olduğu gibi kütüphanelerde de kitap kurtlarıyla özel olarak kutlanacak. 1 Nisan Çarşamba günü Darıca Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek 'Yaşayan Kütüphaneler' ve 'Bağımsız Zihinler' etkinliği, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmeyi hedefliyor. Yeşilay iş birliğiyle düzenlenecek programda Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan gençlerle bir araya gelecek. Söyleşinin ardından sahnelenecek çocuk müzikali ve farkındalık atölyeleriyle etkinlik, eğitici olduğu kadar eğlenceli anlara da sahne olacak.

ÇAYIROVA'DA ÇOCUKLARA ÖZEL RENKLİ ŞENLİK

Büyükşehir Belediyesi, açtığı kütüphanelerde minik okurlara sunduğu özel alanlar ve düzenlediği etkinliklerdeki neşeli karakterlerle yüzlerini güldürmeyi sürdürüyor. Kütüphane Haftası'nda da kentin minik okurları için özel programlar hazırlandı. Bu kapsamda 2 Nisan Perşembe günü Çayırova Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi'nde düzenlenecek Çocuk Şenliği, miniklere bayram havası yaşatacak. Hacivat ve Karagöz gösterisi, geleneksel sokak oyunları, yüz boyama etkinlikleri ve atölyelerle çocuklar hem eğlenecek hem de kültürel değerlerle buluşacak. Etkinlik, kütüphanelerin çocuklar için birer yaşam alanı olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek.

Kütüphane Haftası etkinlikleri 3 Nisan Cuma akşamı İzmit Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 'Şiir Akşamı' ile tamamlanacak. 'Yaşamak, Umut, Bahar' temasıyla gerçekleştirilecek programda genç şairler eserlerini seslendirecek. Şiirin birleştirici gücünün hissedileceği etkinlikte katılımcılar, edebiyat dolu unutulmaz bir akşam yaşayacak. Kütüphane Haftası'nda düzenlenen dopdolu programlarla kentin bu yıl da kitap kokularıyla bezenmesi planlanıyor.

WEB SİTESİ 3 NİSAN'DA AKTİF OLACAK

Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, 3 Nisan Cuma günü aktif olacak Kütüphanem Kocaeli web sayfasından ulaşılabilecek. Söz konusu platform üzerinden yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinlik duyuruları takip edilebilecek, başvuru işlemleri de yine buradan yapılabilecek.