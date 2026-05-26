ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olarak değerlendirilen 27 Mayıs Darbesi sonrasında idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın ailelerini kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Kabulde ayrıca dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleri de yer aldı.