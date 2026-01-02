İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Özdere Kurs Merkezi, sağlık açısından pek çok faydası kanıtlanan sirkenin yapımı için özel bir atölye düzenledi. 60'ın üzerinde sirke çeşidi yapan Sevilay Feyizoğlu'ndan eğitim alan katılımcılar, doğal sirke yapımını öğrendi.

İZMİR (İGFA) - Yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak veya salamura gibi koruyucu olarak kullanılan sirkenin tarihi yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Antibakteriyel özelliği, antioksidan aktivitesi, kan basıncını düşürmesi, anti-diyabetik ve ağırlık kontrolüne olan etkisi ile sağlığa birçok olumlu etkisi bulunan sirke, farklı çeşitlerde yapılabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Özdere Kurs Merkezi, sirkenin yapımı için özel bir atölye düzenledi. 15 katılımcıyla yapılan atölyede, Gümöz Kadın Kooperatifi ve Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde yer alan Sevilay Feyizoğlu tarafından kapsamlı bir eğitim verildi.

Elma, limon, portakal, zencefil ve ayva ile sirke yapımını öğreten Feyizoğlu, sirkenin faydalarını da aktardı.

ISPARTA GÜLÜNDEN, MEKSİKA BİBERİNDEN SİRKE YAPIYOR

Sevilay Feyizoğlu, 'Kooperatiflerimiz için üç-dört çeşit yapıyorum. Bireysel olarak da 60'ın üzerinde sirke çeşidim var. Isparta gülü, Meksika biberi, kekik, biberiye, ıhlamur, ada çayı, ananas gibi sirke çeşitleri örnek olarak sayılabilir. Ben sirkenin çok faydasını gördüm. Hiçbir yerde sirke yapımı konusunda eğitim verilmediği için kendim araştırarak öğrendim. Daha sonra çevrimiçi eğitimlere katıldım. Deneyerek öğrendim. Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne Cemil Tugay başkanımız gelmişti. Ona sirke yapımından bahsedince böyle bir atölye düzenlemeyi teklif etti. Böylelikle atölyemizi düzenledik. Bugün eğitime, yapımı en kolay sirke olan elmadan başladık. Hangi ürünlerle sirke yapılabileceğini ve sirkenin faydalarını anlattım' dedi.

'ÇİFTÇİLER İÇİN MANDALİNA SİRKESİNİ ÖĞRENECEĞİM'

Katılımcılar arasında Seferihisarlı çiftçilerin katma değerli ürün elde etmesi için mandalina sirkesi yapmayı öğrenmek isteyenler de vardı. Fatih Oktay, Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışanı olarak bu atölyeye katıldığını belirterek 'İlçemizin tarımı mandalinaya dayalı. Bu sezon, mandalinanın satışında ve tüketiminde düşüklük yaşıyoruz. Çiftçimiz bu konuda mağdur. Niyetimiz, çiftçimize ek bir gelir olarak mandalinadan sirke yapımını sağlayıp çiftçiye destek vermek. Alternatifleri değerlendirmek adına saha çalışması yapmış oluyoruz' sözlerine yer verdi.

'DOĞAL YİYECEKLERİ DEĞERLENDİRMEK ÇOK KIYMETLİ'

Atölyeye katılan Şükran Barut isimli katılımcı, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın açtığı kursları takip ediyorum. Sirke atölyesinin açılacağını öğrenince katılmak istedim. Sirkeyi evde yapıyoruz ama burada bilimsel olarak nasıl yaparız, bunun püf noktaları nelerdir, bunları öğreniyoruz. Kapitalist düzen her şeyi satın almamızı istiyor. Ancak evde organik yiyecekler yapmak, doğal yiyecekleri değerlendirmek çok kıymetli' ifadelerini kullandı.