Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin akademik başarısının yanı sıra değer, kültür ve sosyal gelişimini merkeze alan eğitim modeliyle her yıl binlerce öğrencinin hayatına dokunuyor. Bu kapsamda 2025 yılında Akademi Liselerden faydalanan öğrenci sayısı 13 bin 949'a ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - İlk olarak 2015 yılında İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lisesi ile başlayan yolculuk, bugün 12 ilçede hizmet veren Akademi Liseler ile devam ediyor.

İzmit'ten Gebze'ye, Kandıra'dan Karamürsel'e kadar kentin dört bir yanına yayılan bu yapı, okul dönemi ve yaz dönemlerinde yılda ortalama 12 bin öğrenciye eğitim desteği sunuyor. Bu kapsamda 2025 yılında Akademi Liselerden faydalanan öğrenci sayısı 13 bin 949'a ulaştı. Kılavuz Gençlik çatısı altında faaliyet gösteren Akademi Liseler, kurulduğu günden bu yana sunduğu tamamen ücretsiz ve fırsat eşitliğini önceleyen eğitim anlayışıyla dikkat çekiyor.

AKADEMİK DESTEK VE SOSYAL GELİŞİM BİR ARADA

Akademi Liselerde yürütülen eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun ders destek programlarıyla öğrencilerin akademik başarılarını güçlendirirken; değer eğitimi, kültürel faaliyetler ve rehberlik çalışmalarıyla gençlerin çok yönlü gelişimini hedefliyor. Matematikten edebiyata, fen bilimlerinden tarih ve coğrafyaya kadar geniş bir ders yelpazesi sunulurken, öğrenciler aynı zamanda değer temelli eğitimlerle destekleniyor. Bu yaklaşım, Akademi Liseleri yalnızca ders başarısına odaklanan bir yapı olmaktan çıkararak, sorumluluk bilinci gelişmiş, özgüvenli ve topluma fayda sağlayan bireyler yetiştiren bir eğitim ortamına dönüştürüyor.

DEĞER EĞİTİMİYLE GÜÇLENEN NESİLLER

Akademi Liselerin öne çıkan yönlerinden biri de ders içeriklerine entegre edilen 'Derste Değer Eğitimi' uygulamaları. Haftalık Divan-ı Muhabbet buluşmaları, alan okumaları, atölye çalışmaları ve tematik etkinliklerle gençlerin hem düşünsel hem de ahlaki gelişimleri destekleniyor. Kur'an-ı Kerim, Siyer, Medya Okuryazarlığı, İnsanlık Suçları, İsraf ve Kültürel Miras gibi başlıklarda düzenlenen atölyeler, öğrencilerin dünyaya daha bilinçli bir bakış açısıyla yaklaşmasına katkı sağlıyor. Bu sayede veliler, çocuklarını eğlenirken öğrenmenin merkezinde yer alan Akademi Liselere gönül rahatlığıyla gönderiyor.

Akademi Liselerde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri önemli bir yer tutuyor. Bireysel görüşmeler, sınav kaygısı ve meslek seçimi atölyeleri ile mentörlük ve koçluk yaklaşımları sayesinde öğrencilerin kendilerini tanımaları ve hedef belirlemeleri destekleniyor. Veliler de düzenli bilgilendirme ve takip çalışmalarıyla sürece dâhil ediliyor. Yıl boyunca rehberlik öğretmenleriyle bire bir temas kuran öğrenciler, kendilerini yakından tanıyan danışmanlar sayesinde en uygun üniversite ve bölüm tercihlerine yönlendiriliyor.

Akademi Liseler, eğitim sürecini sınıf ortamının dışına taşıyan zengin bir etkinlik yelpazesi sunuyor. Sanat ve müzik atölyeleri, bilişim ve yapay zekâ çalışmaları, kütüphane etkinlikleri, kültürel geziler ve söyleşilerle gençler ilgi alanlarını keşfetme fırsatı buluyor. Spor ve sağlıklı yaşam faaliyetleriyle de fiziksel gelişim, disiplin ve sosyal uyum destekleniyor.

İYİLİK KILAVUZU İLE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Gençlerin topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesini amaçlayan 'İyilik Kılavuzu Projesi', Akademi Liselerin sosyal sorumluluk anlayışını yansıtan önemli çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor. Ramazan ayında düzenlenen 33 günlük program kapsamında gençler, her gün bir iyilik görevi üstlenerek hem değerlerini pekiştiriyor hem de toplumsal farkındalık kazanıyor. Bu süreçte öğrenciler, Akademi Liselerde edindikleri deneyimlerle arkadaşları ve öğretmenleriyle bir aile ortamı içerisinde bağ kuruyor.