OECD raporlarına göre PISA'da matematik ve fen alanlarında başarısını istikrarlı biçimde artıran ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin eğitim uygulamaları, Japon eğitim heyeti tarafından yerinde incelendi.

ANKARA (İGFA) - OECD tarafından yürütülen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kapsamında yayımlanan raporlara göre Türkiye, son 20 yılda matematik alanındaki başarısını istikrarlı şekilde artıran iki ülkeden biri, fen bilimlerinde ise dört ülkeden biri olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin uluslararası değerlendirmelerde sergilediği bu yükseliş, farklı ülkelerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Japonya'dan bir eğitim heyeti, Türkiye'nin PISA araştırmalarındaki başarı artışını ve ölçme-değerlendirme alanındaki uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nı ziyaret etti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Bölümü Başkanı ve Elçi-Müsteşar Hiroaki Motomura başkanlığındaki heyette, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ulusal Eğitim Politikası Araştırma Enstitüsü uzmanları Adachi Maiko, Mochino Tetsuya ve araştırmacı Naoko Otsuka yer aldı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) İzleme Araştırmaları Daire Başkanı Dr. İsmail Çuhadar'ın eşlik ettiği görüşmede Türkiye'nin PISA performansındaki yükseliş, süreç yönetimi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda ÖDSGM uzmanları tarafından yapılan sunumlarda, Türkiye'nin uluslararası izleme araştırmalarında elde ettiği başarıya katkı sağlayan stratejik reformlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca ulusal öğrenci izleme araştırmaları, ölçme-değerlendirme sistemindeki dijitalleşme adımları ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar da heyetle paylaşıldı.

Görüşmede Japon heyeti, Türkiye'nin özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarında PISA'da gösterdiği istikrarlı performansı yakından takip ettiklerini belirterek bu alandaki deneyimlerden faydalanmak istediklerini ifade etti.

Program kapsamında heyet daha sonra Ankara'daki Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulunu ziyaret ederek bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımını yerinde gözlemledi ve sınıf içi uygulamalar hakkında bilgi aldı.