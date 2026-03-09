Bunlar da ilginizi çekebilir

Protokol kapsamında iklim değişikliği ile mücadele, sıfır atığın önemi ve döngüsel ekonomi konularında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Çalışma, Maltepe Belediyesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Proje İş Birliği Protokolü kapsamında gerçekleşen ilk atölye çalışması oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Atık kağıtların geri dönüştürülerek kullanılabilir hale getirilmesi için yapılan çalışmada katılımcılar, atık kağıtları kitap ayracı ve takvime dönüştürerek katma değer elde etti.

Maltepe Belediyesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Topluluğu ve Ofisi, Feyzullah Mahalle Evi'nde 'Kağıt Üretim Atölyesi: Geleneksel Yöntemle Kağıt Üretimi' atölyesi gerçekleştirdi.

