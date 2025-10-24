İzmirli fotoğrafçı ve koleksiyoner Mert Rüstem, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 'İzmir 1860-1920' temalı bir fotoğraf sergisi açtı. Ada halkının yoğun ilgi gösterdiği sergi, Türk-Yunan dostluğuna sanatsal bir katkı sundu.

İZMİR (İGFA) - Sergi hakkında bilgi veren Mert Rüstem, hazırlıklara 2024 yılında başladıklarını belirterek, Midilli'de faaliyet gösteren FEM Fotoğraf Derneği ile birlikte bir sergi açma kararı aldıklarını anlattı.

Cumhuriyet öncesi döneme ait 47 İzmir fotoğrafıyla o yılların kent mozaiğini, dostluğu, kardeşliği ve komşuluğu hatırlatmak istediğini belirten Rüstem, sergi açılışında, 1897 yılında Girit'te kurulan Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi'nin yüz yılı aşan hikâyesi de fotoğraflarla anlatıldı. Özellikle Girit'te yaşamış Müslüman Türk kadınlarının modernliği, fotoğraf çektirmeleri ve Cumhuriyet sonrası Türkiye'nin modernleşme sürecine dair izler izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Cumartesi günü Yunan Devlet Televizyonu'nun kültür kanalında canlı yayına katılan Rüstem, Türk-Yunan dostluğuna ilişkin görüşlerini paylaştı. Ada basını da sergiye geniş yer verdi.