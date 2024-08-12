Mert Kılıç, son dönemlerde oldukça yükselişte olan Rokas Token, medyanın bir anda dikkatini çekti. İSTANBUL (İGFA)- Mert Kılıç gazetecilere yaptığı açıklamada Rokas Token "Sizler adına reel bir madencilik yatırımı yaparak daima üretmeyi ve üreterek kazanmayı hedefleyen bir projedir. Bu proje de yer almanın çok çeşitli ayrıcalıklarından faydalanacaksınız. Öncelikle hedefimiz kripto para madenciliği gerçek bir platform da üreterek sürekli gelir akışı olan bir risksiz yatırım hedefidir. Bu sayede kazancımızı çok çok daha yükseklere taşıyabiliriz.Öncelikle asic ve bu madencilik için tamamen özel üretilmiş cihazlar ile geleceği çok parlak kaspacoin kazımı yaparak paramızı katladıkça katlıyoruz. Tamamen üretime odaklı ve gelişmeye açık bir ekibimiz ile kazanmayı değil sürekliliği olan zirveyi hedefliyoruz. Bizler bu projeyi hayata geçirmek adına çok büyük araştırmalar yaparak büyük başarılara imza attık. Türkiye’de neredeyse kaspa madenciliği yapan kişilerin başında geliyoruz."diyerek sözlerini bitirdi

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