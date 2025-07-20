Mert Demir, 63. Uluslararası Bursa Festivali’nde unutulmaz bir geceye imza attı.BURSA (İGFA) - Pop müziğin zirvedeki ismi Mert Demir, 63. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde, sanatçı sahne enerjisi ile izleyenleri adeta büyüledi.

Uzun bir aradan sonra ilk kez sahneye çıkan Mert Demir, en sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümü “Yalan Dolan” dan “Bi Gece Gidebilirim” ve “Dağıldım Sonunda” gibi şarkılarını da seslendirdi. Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce müziksever Mert Demir şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser sırasında sevenlerine seslenen Mert Demir, “Uzun zaman sonra ilk konserim, biraz dinlenip, albümü kaydedip geldim. Benim için bugünün ne kadar özel olduğunu tahmin bile edemezsiniz” diyerek duygularını paylaştı.