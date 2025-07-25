Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bolyaran ve Göktürk Mahallelerindeki yolları sathi asfalt kaplama ile yeniledi.MERSİN (İGFA) - Mersin'de Bolyaran Mahallesi’nde 5 kilometrelik yol, Göktürk Mahallesi’nde ise 3 kilometrelik yol sathi asfalt kaplama ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Bolyaran yolu, Gülnar-Ermenek yolundan ayrılarak Taşoluk, İshaklar ve Bardat Yaylası’na ulaşan önemli bir güzergah olarak; bölgenin elma, domates, ceviz ve badem gibi ürünlerin yetiştirildiği yaylalık alanda bulunuyor. Yolun yenilenmesiyle birlikte bölge halkının ulaşımı kolaylaşırken, tarımsal ürünlerin taşınmasında da önemli rahatlama sağlandı.

Göktürk Mahallesi’nde yapılan çalışmalar ise bölgedeki yol sorununa çözüm getirdi. Büyükşehir ekipleri, Göktürk’ten Selvili’ye kadar olan yol ağında bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı ve mahalle sakinleri, ulaşımda daha konforlu ve güvenli bir yol kullanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma ve üstyapı çalışmaları Gülnar ilçesinde artarak devam edecek.

Demirtaş: “Bolyaran’da 5 bin metre uzunluğunda yolu yeniledik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda Sathi Kaplama İmalat Formeni Mustafa Demirtaş, Bolyaran’da yapılan çalışmalardan bahsederek, “Bolyaran Köyü’nün yolu, Gülnar-Ermenek yolundan ayrılıp Taşoluk, İshaklar ve Bardat Yaylası’na giden bir yol. Elma, domates, ceviz ve bademin bol üretildiği yaylalık bir bölge. Vatandaş yol bozuk olduğu için fazla geliş gidiş yapamıyordu. Yol yapılınca bu sorun ortadan kalktı. Burada 5 bin metre uzunluğunda yolu yeniledik” dedi.

Muhtar Tıraş: “Burası mahallenin kullandığı bir ana yol”

Bolyaran Mahalle Muhtarı Celal Tıraş, “Burası mahallenin kullandığı bir ana yol. Çok bozuktu. Ekipler üstüne kaplama yaptılar ve güzel oldu. Başkanımız Vahap Seçer’e ve tüm ekibine, yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Muhtar Öz: “Bakımsız olan yol şimdi çok güzel oldu”

Göktürk Mahalle Muhtarı Yusuf Öz ise daha önce yolların çok bakımsız olduğunu belirterek, “Burada arkadaşlar 3-4 gün dolgu malzemesi ile çalıştılar. Büyükşehir’in ağında Selvili’ye varana kadar çalışma yapıldı. Bu konuda minnettarız” ifadelerine yer verdi.