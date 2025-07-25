Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı ilçesinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmenden devam ediyor. Bu kapsamda Esenli Mahallesi’nde yeni yağmur suyu hattı çalışması başlatıldı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, iklim şartlarından dolayı yoğun yağış alan Ordu’da su baskınlarının önüne geçme çalışmaları kapsamında yağmur suyu hatlarını sil baştan yenileniyor, hat olmayan alanlara yeni hat kazandırıyor. Böylelikle yağışların olumsuz etkilerinin önüne geçilmiş oluyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

19 ilçede devam eden çalışmalar kapsamında Aybastı ilçesinde çalışan ekipler Esenli Mahallesi’nin altyapısını güçlendiriyor.

Atatürk, Hükümet, Lise, Mevlana ve Anaokulu Caddeleri olmak üzere toplamda 2 km uzunluğundaki yolda ekipler çalışmalara başladı. Yeni yağmur suyu hattına kavuşturulacak olan güzergahta üstyapı çalışmalarına da başlanacak.

6 YILDA 174 BİN 437 METRE YAĞMUR SUYU HATTI

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağışların olumsuz etkilerini en aza indirme çalışmaları kapsamında Ordu’da 6 yıllık süre zarfında 174 bin 437 metre yağmur suyu hattı çalışması yaptı.