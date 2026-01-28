Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Mersin'de 3. ve 4. İdare Mahkemesi kuruluyor

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İdare Mahkemesi Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Mersin ilinde 3. ve 4. İdare Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.

Kararda, yeni mahkemelerin yargı çevresinin 'Mersin ilinin mülki sınırları' olarak belirlendiği belirtildi. Bu kapsamda her iki mahkeme de Mersin ilinde idari yargıya giren davalara bakacak.

Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri alındıktan sonra 26 Ocak 2026 tarihli bakanlık oluru ile resmiyet kazandı.

Yeni mahkemelerin faaliyete başlamasıyla birlikte Mersin'de idari yargı kapasitesinin artırılması hedefleniyor.