Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Metropol İş Merkezi'nde bulunan birimlerinde görev yapan personeline yönelik, 'Yangın ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Olası acil durumlara karşı hazırlıklar kapsamında, tatbikat senaryosuna uygun hareket edildi. Tatbikat senaryosu gereği 4. katta uzatma kablosu kaynaklı çıkan başlangıç aşamasındaki yangın için alarm çalıştırıldı.

Sorumlu personelin yönlendirmesiyle acil çıkış kapısı kullanılarak, personelin binadan tahliye işlemi yapıldı ve birim sorumluları personel yoklamasını gerçekleştirdi.

Senaryo gereği binada mahsur kalan ve panik atak geçiren personel ise arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi.

Aynı zamanda ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri de tatbikatta yerini aldı. Her daim göreve hazır olan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı; yurttaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına hızlı ve etkin müdahale anlayışını esas alarak, bilinçlendirme çalışmalarına da devam ediyor. Olası acil durum senaryolarını başarılı tatbikatlar ile canlandıran itfaiye ekipleri, afet ve acil durumlara karşı belediye personelinin farkındalığını da artırıyor.

ŞİMŞEK: '2025 YILINDA TOPLAM 424 TATBİKATTA, 55 BİN KİŞİNİN BİNADAN TAHLİYESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda Eğitim Çavuşu olarak görev yapan Oğuzhan Şimşek, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, kurtarma işlemlerinin farklı katlarda gerçekleştirildiğini aktardı.

İlk müdahalelere dair konuşan Şimşek, '26, 27 ve 28. kattan, itfaiye asansörü ile kurtarma yaptık. Senaryo gereği 4. katta mahsur kalan bir personelimizi, merdivenli aracımızla yan taraftan tahliye ettik. Yıl içerisinde İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü olarak böyle tatbikatları hayata geçiriyoruz. 2025 yılında yaptığımız toplam 424 tatbikatta, 55 bin kişinin binadan tahliyesini gerçekleştirdik' dedi.